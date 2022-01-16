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170 bin lira değerinde 43 akü çalan 4 kişi yakalandı

DHA

170 bin lira değerinde 43 akü çalan 4 kişi yakalandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde TOKİ konutlarında güneş enerjisini depolayan 43 adet aküyü çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Karahayıt Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında ortak kullanım alanlarının aydınlatılması için kurulan güneş enerjisini depolayan akülerin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, değeri toplam 170 bin lira değerindeki 43 adet aküyü çalan kişileri tespit etti. Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, hırsızlık olaylarına karışan Orhan Ö. (26), Yusufcan A. (25), Abdülkadir Ü. (19) ve Oktay T.'yi (24) yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 kişiden Orhan Ö., Yusufcan A. ve Abdülkadir Ü. tutuklanırken, Oktay T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-16 15:09:48

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