Çameli’nin kültür mirasları yaşatılacak

Çameli yöresi kültürel miraslarının tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla "Çameli’nin Kültürel Mirasları, Yetiştirdiği Değerleri ve Masıt Kültürü" projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çameli Halk Eğitimi Merkezinin müşterek projeleri olan tanıtım Çameli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlendi.



Gerçekleşen toplantıya Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün,Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Jandarma Komutanı Resul Bulut, Çameli Emniyet Amiri Volkan Mıdık, İlçe Kurum Daire Amirleri, STK temsilcileri katıldı.Çameli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacer KURU, katılımcılara "Çameli Yöresinin Kültürü, Yetiştirdiği Değerleri ve Masıt Kültürünün Tanıtılması ve Yaşatılması" projeleri hakkında tanıtım sunumu yaptı. Söz konusu projelerle Çameli halkının sanatsal ve kültürel etkinliklere destek vermesinin, kurumlarla iş birliği içerisinde olmanın, yöresel kültürümüzü genç nesillere aktarmanın ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögelerimizi yaşatmanın önemi vurgulandı.



Düzenlen tanıtım projesi hakkında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bu mirasa sahip çıkmalıyız ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Çameli’mizin Kültürel ve Yöresel değerleri çok geniş Bu zenginliğimizi korumalı, kayıt altına almalıyız. Bizim bile bilmediğimiz, ilçemizin ve mahallelerimizin değerlerine hep birlikte bu projeler ile katkı sağlayacağız. Şimdiden çalışmalarında herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

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