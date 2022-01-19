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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehber öğretmenlere mesleki eğitim merkezi programı tanıtıldı

İHA

Mesleki eğitim veren tüm liseler ve Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan merkezler aracılığı ile haftada bir gün okulda, geriye kalan günlerde de işletme olarak gerçekleştirilen program il geneli ortaöğretimde görev yapan rehber öğretmenlere tanıtıldı.

Rehber öğretmenlere mesleki eğitim merkezi programı tanıtıldı

Mesleki eğitim veren tüm liseler ve Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan merkezler aracılığı ile haftada bir gün okulda, geriye kalan günlerde de işletme olarak gerçekleştirilen program il geneli ortaöğretimde görev yapan rehber öğretmenlere tanıtıldı.

Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi Programı ile mesleki eğitimde yeni bir döneme girildi. Merkezefendi NeclaErgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

“Öğretmenlerimizin büyük gayretleri ile devam etti”
İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada; “2020 yılında başlayan salgın sürecinde ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim dönemlerimiz oldu. Bu süreçte eğitim alanında ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha gördük. 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 20212022 eğitimöğretim yılında başlayan yüz yüze eğitimi sürdürme öğretmenlerimizin büyük gayretleri ile devam etti. Rehber öğretmenlerimiz de bu sürecin en önemli kilit taşlarıdır. Devletimizin salgın sürecinde aldığı tedbirleri sahada uygulayan sizlersiniz. 2020 yılında 40 saat civarında olan talep temelli eğitimler 90 saatlere çıkmıştır. Tüm bunlar öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda yapılan eğitimler olup, her geçen gün daha da artmaktadır. 24 Ocak 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Bakanlığımız Öğretmen Bilişim Ağını isteğe bağlı öğretmenlerimizin hizmetine sunuyor. Mesleki Eğitim Merkezi Programı ile amacımız velilerimiz ve öğrencilerimize güzel bir bilinç oluşturarak, öğrencilerimizin kendi yetenekleri doğrultusunda ve mutlu oldukları mesleklere yönelmesidir” dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Programları ile mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor. İl geneli 47 mesleki eğitim veren lisede Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulanıyor. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların programlardan yararlanmaları adına 3 adet OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.

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