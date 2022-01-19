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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’deki ilk sanal tele-tıp stajı başarıyla tamamlandı

İHA

Türkiye'de ve dünyada bir ilk uygulama olarak başlatılan, ilk grupla eğitimin tamamlandığı "Sanal Teletıp Stajı" Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye’deki ilk sanal tele-tıp stajı başarıyla tamamlandı

Türkiye’de ve dünyada bir ilk uygulama olarak başlatılan, ilk grupla eğitimin tamamlandığı “Sanal Teletıp Stajı” Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur tarafından gerçekleştirildi.

Hekimim sosyal medya aracılığıyla ülkedeki bütün tıp fakültesi öğrencilerine duyurduğu sanal staja internet üzerinden katılan öğrencilere, genel anlamda ve hastahekim özelinde iletişim becerileri, teletıp yöntemini kullanma alanları ve tekniği, hekim olurken kendilerini geliştirmelerinin yollarını içeren eğitimler verildi. Ayrıca teletıp yöntemini hastanemizde uzaktan görüşme ve gerektiğinde hastaneye çağırarak sürdüren Dr. Göksel Altınışık Ergur’un onay aldığı hastalarıyla görüşmelerine öğrencileri de gözlemci olarak katıldı. Böylece öğrenciler hem hocalarının hasta yaklaşımını izleyerek hasta değerlendirmenin 'iyi klinik uygulamaları’ dahilindeki inceliklerini öğrenme hem de çok nadir görülen hastalıklar dâhil hastalıkları tanıma olanağı yakaladı.

“Kontroller ve tetkik sonuçlarının incelenmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır”
13 farklı fakülteden öğrencilerin, gelecekteki meslektaşlarıyla tanışıp dayanışma içinde çalışmayı deneyimlediklerini, birbirlerinden ve hocalarından çok şey öğrendiklerini vurgulayan Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, “Teletıp uygulaması yakın gelecekte bütün tıp alanlarında yaygınlaşacaktır. Hasta ve yakınlarının hastaneye gelme sıklığını azalttığı gibi ayrıntılı tıbbi değerlendirmeyi yeterli süre ve güvenli koşullarda yapmayı sağlamaktadır. Kontroller ve tetkik sonuçlarının incelenmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Kamu hastaneleri içinde uygulamayı sürdüren çok az sayıdaki hekimden biri olmam nedeniyle gelecekteki meslektaşlarımı bu konuda eğitme sorumluluğu hissettim. Böylece ücretsiz ve gönüllülük esasına dayanan bu stajı başlattım. Sonuçlar, hekimlik ve klinik tıp eğitimi alanları için oldukça yüz güldürücü ve umut verici oldu. İlk staja heyecanla katılan, ülkenin dört bir yanında öğrencilerime, programı iyileştirmemdeki katkıları ve sonuçların ne denli etkileyici olduğunu görerek bu stajı sürdürmenin önemi konusunda ikna olmamı sağladıkları için teşekkür ederim. Ayrıca hastalarıma da tıp eğitimine destek olmak için hekimleriyle görüşmelerini tıp öğrencilerinin gözlemlemesine içtenlikle onay verdikleri için minnettarım. Öğrencilerimin geribildirimleri devam etmek için gereksinim duyacağım gücü fazlasıyla vermektedir” diyerek ilk sanal teletıp stajı hakkındaki görüşlerini aktardı.

Prof. Dr. Göksel Altınışık, “Uzaklıkları yok ederek tıp eğitiminin standartlaşması ve kalitesinin artmasına, olanaksızlıklar içinde sürdürülen ya da salgın koşullarında kesintiye uğrayan eğitimin iyileştirilmesi için önemli bir yöntem olacak ‘sınır tanımayan tıp eğitimi’ konusunda hem yetkililerine hem tıp eğitimcilerine çağrıda yapıyorum. Geleceği daha da güzelleştirmek için hep beraber ve hepimizin yeteneğine göre yapacağı daha çok iş var. Ben kendi adıma, bu sorumluluk duygusuyla deneyim ve birikimimi meslektaşlarım, öğrencilerim ve hastalarımla paylaşmaya her zaman hazırım” diyerek ilk sanal teletıp stajının gelecekteki yansımalarına dikkat çekti.

Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise, tele tıp uygulamalarında gerekli kanuni ve prosedürel değişiklerin yapılması ile daha uygulanabilir hale getirilmesi konusunda hocamıza desteklerinin süreceğini ve bu konudaki çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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