Uzayın derinliklerinin izlenebildiği planetaryum Denizlilileri bekliyor Sömestr tatili boyunca gezegen evi açık olacak

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gezegen evi sömestr tatilinde de açık olacak. Uzayın derinliklerinin izlenebildiği tesiste sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen vatandaşlar kongre merkezinden yer ayırtabilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden birisi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 500, bin ve 2 bin kişilik tiyatro ve gösteri salonları, atölyeleri, seminer ve nikah salonları ile birlikte bünyesinde bulunan 100 kişilik planetaryum (gezegen evi) ile de Denizlililere hizmet veren tesis özellikle öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Eğitim öğretim döneminde hafta içi öğrencilerin ağırlandığı tesis hafta sonu ve sömestr tatili boyunca açık olacak. Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden randevu alınabiliyor

Sömestr tatili boyunca açık kalacak planetaryumda Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 11.00’de “Zula ve Ekibi (+4)”, 13.00’de “Evrendeki Vaha (+8)” ve 14.00 seansında ise “Kara Delikler (+12)” adlı gösterim sunulacak. Cumartesi günleri ise 13.00’de “Zula ve Ekibi”, 14.00’de “Evrendeki Vaha” ve 15.00’de de Kara Delikler adlı gösterim meraklıları ile buluşacak. Planetaryumda sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ya da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin 2’nci katında bulunan planetaryumdan yer ayırtabilecekleri belirtildi. Gösterimlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların tesisin internet sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi.



Bilim, kültür ve sanatın kalbi burada atıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hizmete girdiği ilk günden itibaren Denizli'de bilim, kültür ve sanatın kalbinin Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde attığını söyledi. Tesisin bugüne kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını, ulusal ve uluslararası programlarla yüzbinlerce vatandaşı ağırladıklarını kaydeden Başkan Zolan, şunları konuştu: “Şehrimizde bir zamanlar küçük salonlarda etkinlikler yaparken bugün devasa salonlarda birçok güzelliğe şahitlik edebiliyoruz. Bunun yanında merkezimizde bulunan 100 kişilik planetaryumda güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor, temel astronomi bilgileri veriliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel tesisimizde düzenlediğimiz etkinliklerimize bekliyoruz.”

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