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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli’de evi yanan ailenin yaraları sarılıyor

İHA

Hafta Sonu Denizli Çameli ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesinde evi yanarak kullanılmaz hale gelen Kadriye Öz'e ilçe belediyesi yardım eli uzattı.

Çameli’de evi yanan ailenin yaraları sarılıyor

Hafta Sonu Denizli Çameli ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesinde evi yanarak kullanılmaz hale gelen Kadriye Öz’e ilçe belediyesi yardım eli uzattı.

Çameli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana gelmişti. Yangında maddi ve manevi zarar gören Kadriye Öz’ün yaraları sarılmaya başlandı. Evi çıkan yangından dolayı kullanılmaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi. Yaşanan yangından etkilenen Kadriye Öz’e bir yardım eli de ilçe belediyesinden geldi.

“Yangında zarar gören kısımlar en kısa sürede yapılacak”
Çıkan yangın sonucunda evinin bir bölümü yanan Kadriye Öz’e maddi ve manevi destek olmaya çalıştıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Belediye olarak her yönüyle halkın yanında olduğunu belirterek Evin bir kısmı yanan Kadriye Öz Teyzemize yardım elini uzattıklarını ve acılarını bir nebze de olsun hafifletmeye çalışacaklarını dile getirdi; Belediyemizin ekipleri Evin 2 Odasını Temizleyerek yaşamaya uygun hale getirildi Sevgi Eli Şubesi ekiplerimiz tarafından ihtiyaç olan yardımları yapıyor. Yangında zarar gören kısımlar en kısa sürede yapılacak. İnşallah, çalışmalar sonucu Öz ailemiz eskisinden daha iyi bir eve kavuşacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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