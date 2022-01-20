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Denizli’nin tarihi alanında yapılmış çalışmalar bir araya getirildi Denizli'nin 30 yıllık tarihi, 32 yazarla bir araya getirildi

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt'ın editörlüğünü üstlendiği "Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası" adıyla yayımlanan kitap ile geçmişten günümüze, Denizli'nin tarihi alanında yapılmış çalışmalar bir araya getirildi.

Denizli’nin tarihi alanında yapılmış çalışmalar bir araya getirildi Denizli'nin 30 yıllık tarihi, 32 yazarla bir araya getirildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’ın editörlüğünü üstlendiği “Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası” adıyla yayımlanan kitap ile geçmişten günümüze, Denizli’nin tarihi alanında yapılmış çalışmalar bir araya getirildi.

Üniversite’nin kuruluşunun 30. yılında, PAÜ ve Denizli’ye bir armağan niteliğinde olan bu kitap, Pamukkale Belediyesi sponsorluğunda basıldı ve Türkiye’deki önemli kütüphanelerde okuyucu ve araştırmacılar ile buluşturuldu.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’ın Denizli tarihi adına önemli bir çalışmaya imza attığı “Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası” adlı kitabın tanıtım toplantısı Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleştirildi. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, Prof. Dr. Yasemin Beyazıt katıldı. Prof. Dr. Beyazıt sözlerine, geçmişten günümüze değin yapılmış Denizli çalışmalarını mercek altına alan ‘Denizli Çalışmaları Birikim ve Yol Haritası’ adıyla yayımlanan bu kitabı otuz iki yazar ile birlikte, PAÜ’nün kuruluşunun 30. yılına armağan ettiklerini belirterek başladı. Prof. Dr. Yasemin Beyazıt, kitabın tarih bilimi merkeze alınarak, çoğunluğu tarih bölümü öğretim üyeleri olmak üzere PAÜ’lü akademisyenlerin yoğun emeği ile ortaya çıkarıldığını ifade etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin kitaba sponsor olduğunu ve bu yapılan akademik çalışmaya önemli katkı verdiğini vurguladı.

“Kitabımız Üniversitemizin 30. yılına armağanımızdır”
Kitabın hazırlık süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yasemin Beyazıt şunları söyledi: “20. yüzyıl başlarına kadar uzanan Denizli yereline dair çalışmaların günümüze değin oluşturduğu ciddi bir birikim söz konusudur. Bu kitapla hedeflenen 2021 yılından geriye bakarak Denizli’ye dair yapılmış çalışmaların oluşturduğu birikimi tespit etmek ve değerlendirmektir. Günümüze değin yapılmış Denizli Çalışmalarını dönemlere göre kaynakça halinde sunan ve bu kaynakları irdelemeye odaklanan kitap, bir el kitabı niteliğinde ve bir başucu kaynağıdır. Kitapta, makaleler başlıca iki grup halinde planlanmıştır. Birinci grup yazılarda ilgili döneme ilişkin literatür tespit edilerek kaynakça oluşturulmuş, kaynakça yazarlar, yayım tarihleri, yayın türleri gibi hususlar çerçevesinde nicel olarak değerlendirilmiştir. Böylelikle farklı devirlere ait eserleri derli toplu görme imkânı doğduğu gibi dönemleri kendi arasında mukayese etme fırsatı da yakalanmıştır” dedi.

“Bir hayalim, bu kitap ile taçlanmış oldu”
Kitabın basımı için sponsorluğunu üstlenen Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, yaptığı konuşmasında Denizli tarihi açısından bir hayali olduğunu ve bu hayalinin kitapla taçlandığını söyledi. İlk etapta antik kentleri ile öne çıkan bir Denizli tarihinin akıllara geldiğine değinen Başkan Örki: “ Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu kentimizde, Selçuklular da vardı, Osmanlı da vardı. Cumhuriyetimiz de var. Biz istedik ki Denizli’deki bu tarihi birikim bir kitapta buluşsun. Denizli tarihini merak eden insanlar, bu kitaba baktıklarında Denizli’nin geçmişten günümüze bilinen bütün tarihi noktalarına hâkim olabilsin” ifadelerini kullandı.

“Kurumlar arası iş birliğinin güzel örneklerinden biri”
Toplantıda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ’nün ‘Üreten Üniversite’ misyonu ve ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ vizyonu ile geçtiğimiz yıl birçok önemli çalışmaya imza attığını hatırlatırken, şehri ilgilendiren bir sorun olduğunda Üniversite’nin buna kayıtsız kalamayacağını ifade etti. Pamukkale Belediyesi’nin de katkısı ile Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’ın editörlüğünde yapılan bu çalışmanın üniversiteşehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Kutluhan: “Yasemin hocamıza çok teşekkür ediyorum. Daha nice, ürünler ile üniversitemize, şehrimize ve insanlığa katkılar sağlamasını diliyorum. Denizli deyince iki Pamukkale akla gelmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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