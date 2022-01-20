Kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı Tırın ağaçları biçip araçları ezmesi kameraya yansıdı

Denizli’de karın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, ağaçları biçerek park halinde otomobilleri ezdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye tarafından çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara yolu üzerine seyir halinde olan 15 DM 726 plakalı tır, karın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Süratle ilerleyen tır, ardından yol kenarında bulunan ağaçları biçerek park halinde otomobilleri ezdi. Çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler, tırda sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Ekipler tarafından çıkarılan 2 kişi yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki araçların ezildiğini gören otomobil sürücüleri şaşkına dönerken, o esnada yolda kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollü çalışmanın ardından tır, vinç yardımıyla yol kenarına alındı.



Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratle gelen tırın ağaçları biçerek park halindeki araçları ezmesi yer alıyor. Olay ile ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

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