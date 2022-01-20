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Denizli'de miniklere yarıyıl tatiline özel tiyatro şenliği Çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz tiyatro

İHA

Denizli'de miniklere yarıyıl tatiline özel tiyatro şenliği Çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz tiyatro

Denizli’de çocukların yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için etkinlikler hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla dolu bir tiyatro şenliği hazırladı. Başkan Zolan, 24 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arası sahnelenecek ücretsiz oyunlara tüm çocukları davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yarıyıl tatiline özel çocuklar için birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla dolu bir tiyatro şenliği hazırladı. 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan şenlikte çocuklara özel birbirinden eğlenceli 4 oyun beğeniye sunulacak. Şenlik kapsamında Tiyatro Efekt’in hazırladığı “Büyük Gösteri” oyunu 24 ve 26 Ocak’ta saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te, “Sabırsız Aliş” oyunu ise 25 ve 27 Ocak’ta saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te sahnelenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Seksen Günde Dünya Gezisi” oyunu 31 Ocak ve 123 Şubat’ta saat 14.30’da,
“Söz Sende” oyunu ise 26 Ocak, 31 Ocak ve 2 Şubat saat 20.00’de çocuklara özel olarak sahnelenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sömestr tatiline giren öğrenciler için hediyesi olan tüm oyunlar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyun için alınacak “ücretsiz davetiyeler” Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek.

Çocuklara özel hediye
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yoğun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara özel bir hediye vermek istediklerini kaydetti. Başkan Osman Zolan,“Çocuklarımız karnelerini alıp, tatile başlayacak. Biz de çocuklarımızın daha verimli ve eğlenceli bir tatil geçirmeleri ve keyifle dinlenebilmeleri için birbirinden eğlenceli ve özel oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturma kararı aldık. Bu sayede çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeyi ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu festival havasında geçecek olan şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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