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Avrupa'nın En İyi Türk Kadın Futbolcusu Defterli şiddete 'hayır' dedi Bilgin Defterli'nin forma giydiği hazırlık maçında kadın futbol takımları 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı açtı

İHA

Avrupa'nın En İyi Türk Kadın Futbolcusu Defterli şiddete 'hayır' dedi Bilgin Defterli'nin forma giydiği hazırlık maçında kadın futbol takımları 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı açtı

Yeni sezonda Denizli’yi Kadınlar 2. Ligi'nde temsil edecek olan Üstek Grup Horozkentspor, yeni sezon hazırlıklarını Avrupa'da En İyi Türk Kadın Futbolcusu Bilgin Defterli'nin de forma giydiği hazırlık maçıyla devam etti. Karşılaşmaya "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankart ile birlikte çıkan her iki takım oyuncuları, şiddet olaylarının son bulmasını istedi.

ÜG Horozkentspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Soma Zaferspor ile hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçında Türk kadın futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan ve 2012 yılında Avrupa'da En İyi Türk Kadın Futbolcusu seçilen Bilgin Defterli de forma giydi. 20092010 sezonunda Bundesliga Kadın Ligi'nde Köln'de forma giyerken 20 maçta 22 gol atarak gol kraliçesi olan ve 19 yıl milli takım forması giyip 10 yıl kaptanlık yapan Defterli, ÜG Horozkentspor'un davetlisi olarak geldiği Denizli’de başarısının sırlarını meslektaşı hemcinsleriyle paylaştı.

Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla yapılan hazırlık maçını Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Adem Uslu, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Merkezefendi Gençlikspor İlçe Müdürü İbrahim Kovan, ÜG Horozkentspor Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras davetliler ve futbolseverler izledi.

"Bu şiddet bitsin artık"
Centilmenlik içerisinde geçen karşılaşmayı ve etkinliği değerlendiren Bilgin Defterli, Denizli’ye ilk geldiğini belirterek “Türkiye’de çeşitli seyahatlerim olmuştu ama Denizli’nin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Belki şuanda biraz soğuk ama çok güzel bir şehir. Horozkentspor’un 2. Lig’de olduğunu duydum. Bu kadar yetenekli futbolcuları olduğunu tahmin etmemiştim. İki gündür hem küçük yaş grupları ile hem de A takımı ile antrenmanlara çıkıyorum. İnanılmaz yetenekli oyuncular var. Hatta hocaya söyledim. Aralarına kaynaşıp bende oynayabilirmişim. Ama tabi bizden yaş geçti artık. Kadınlar 2’nci liginin fikstürleri çekildi. Umarım 2’nci ligde çok başarılı bir yerde olacaklar. Önümüzdeki sezon 1’inci lige yükselecek bir takım. Tabi bence en büyük avantajları uzun süreli bir arada oynayan oyunculardan kurulu futbolculardan kurulu bir takım olmaları. Ama daha da iyi olacaklarına inanıyorum. Bu günkü hazırlık maçımızın amacı kadına şiddete hayır demekti. Bir dostluk maçıydı. Türkiye’de kadına yapılan şiddetin ne kadar çoğaldığını ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Biz de bunları önlemek için ses getirmeye çalışıyoruz. Böyle güzel organizasyonların olması çok önemli. Bu tür etkinliklerin ses getireceğine inanıyorum. Bu şiddet bitsin artık. Kadınlarda top oynayabilir. Kadınlarda her şeyi yapabilir” dedi.

"Kadına yapılan şiddet bizi çok üzüyor"
ÜG Horozkentspor’un başarılı futbolcusu Özge Tosun ise, Bu gün Bilgin Defterli’de bizimle beraberdi. Onunla çok güzel bir maç yapma fırsatımız oldu. Çok eğlenceli keyifli bir maç oynadık. Kadına şiddete herkes gibi bizde karşıyız tabi. Kadına yapılan şiddet bizi çok üzüyor. Bunun son bulmasını istiyoruz. Takım olarak lige en iyi şekilde hazırlandık. Liglerin bir an önce başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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