Merkezefendi'ye koronavirüs nazarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak çıkışa geçtiği dönemde 8 oyuncusu koronavirüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, vakalar iyileştikten sonra çıktığı 2 maçı da farklı kaybetti. Ligde 20 günlük virüs arası sonrası Frutti Extra Bursaspor'la oynadığı deplasman maçını 90-67 kaybeden Denizli temsilcisi, dün de erteleme sınavında evinde Bahçeşehir Koleji'ne 113-89 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde 16 haftada 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan Merkezefendi, cumartesi günü Gaziantep Basketbol'u tekrar çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-20 11:22:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.