Merkezefendi'ye koronavirüs nazarı

DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak çıkışa geçtiği dönemde 8 oyuncusu koronavirüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, vakalar iyileştikten sonra çıktığı 2 maçı da farklı kaybetti. Ligde 20 günlük virüs arası sonrası Frutti Extra Bursaspor'la oynadığı deplasman maçını 90-67 kaybeden Denizli temsilcisi, dün de erteleme sınavında evinde Bahçeşehir Koleji'ne 113-89 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde 16 haftada 5 galibiyetle tehlikeli bölgede kalan Merkezefendi, cumartesi günü Gaziantep Basketbol'u tekrar çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-01-20 11:22:30
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