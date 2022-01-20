Gazetecinin buzla imtihanı İnceleme gezisine katılan gazeteci, kendisi haberlik oldu

Denizli’de katıldığı inceleme gezisinde karşılaştığı buzun sağlamlığını test etmek isteyen gazeteci, ayağı kayınca tepe taklak yere düştü. Gazetecinin düştüğü anlar ve buzun kırılması kameralara takıldı.



Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından her ay düzenlenen ilçe gezileri, Buldan ziyaretiyle devam etti. Yapılan ilçe gezisine katılan Genç Çivril Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihat Kaplan, gece 7 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tutmuş Süleymanlı Yayla Gölü yanında bulunan patikada buz tutmuş su birikintisinde buzun sağlamlığını üstünden geçerek test etmek istedi. Donmuş su birikintisinin üzerinden geçmek isterken kayağı kayınca dengesini kaybeden Kaplan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen ilginç bir kaza yaşadı.



Kaplan’ın buz üstünde yaptığı deneme sonunda ayağının kayması, yere düşmesi ve düştüğü esnada buzun kırılması geziye katılan diğer gazetecilerin kameralarına takıldı. Buzun sağlamlığını test ederken düşen Kaplan, kazayı yara almadan atlattı. Kaplan’ın yaşadığı komik anlara şahit olan meslektaşları ise kendilerini gülmekten alamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.