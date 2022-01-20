Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketleri ADM Elektrik Dağıtım ile Gdz Elektrik Dağıtım, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) katılımcısı oldu.



40 yılı aşan deneyimi ile enerji sektörünün öncü şirketi Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren iki şirketi ADM Elektrik Dağıtım ve Gediz Elektrik Dağıtım, dünyanın en büyük ve en kapsamlı sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact’in katılımcısı oldu.



Üyelikle beraber, ADM Elektrik Dağıtım ve Gediz Elektrik Dağıtım, tüm iş süreçlerinde insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve çevre başlıklarını kapsayan UN Global Compact’in 10 ilkesine uymayı taahhüt etti. Bu alanlardaki çalışmalarını her yıl raporlayacak olan iki şirket, üstlenmiş olduğu ilkeleri de somut göstergelerle ortaya koyacak.



“Dağıtım şirketlerimizle de Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde katılımcı statüsüne ulaştık”

5 grup şirketiyle UN Global Compact’e katılımcı üye olduklarını belirten Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Elektrik üretimi, dağıtımı ve satışı alanında yürüttüğümüz faaliyetlerimizde, sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Çalışanlarımıza, yani insan kıymetimize yatırım yapmak, içinde bulunduğumuz ekosisteme, tüm paydaşlarımıza karşı üstlendiğimiz mesuliyeti yerine getirmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu hedefle, evrensel sorunlara duyarlı bir şirket olarak, sorumluluklarımıza sahip çıkıyor; sürdürülebilir bir gelecek için sağlıklı bir kalkınma modeline sahip grup şirketlerimizle bölgemizdeki meselelerin çözümüne yönelik katkımızı güçlendiriyoruz. Tüm süreç ve faaliyetlerimizde temel hedefimiz; UN Global Compact’in 10 İlkesini kucaklayan projeler hayata geçirmek. Hem insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar hem de sosyal yatırımlarımız, bu ilkelerle uyumluluk gösteriyor. 13 grup şirketimizin Great Place to Work®? Enstitüsü tarafından ‘Harika Bir İş Yeri’ olarak sertifikalandırılması da, sürdürülebilir hedeflerimizin bir sonucu. Bütün bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Aydem Yenilenebilir Enerji için 2020 yılında imzacı statüsünde başladığımız UN Global Compact yolculuğumuzda bugün Adm Elektrik Dağıtım ve Gdz Elektrik Dağıtım dahil olmak üzere toplam beş şirketimizle birlikte katılımcı statüsünde yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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