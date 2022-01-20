Denizlispor, Ankaragücü maçına hazır

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A. Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Cumartesi günü Ankara’da karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlayıp, taktik çalışmayla sona erdi. Takımda sakatlıkları devam eden Ismail Aissati ve Hakan Çinemre ile ülkesinin milli takım kadrosunda bulunan Kevin Mayi, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Yeşilsiyahlılar yarın kara yolu ile Ankara’ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

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