Denizli'de, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Metin Karataş (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında DenizliAfyonkarahisar karayolu Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanından çıktığı öğrenilen Metin Karataş yönetimindeki 20 AEA 082 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi istikametine ilerlediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Metin Karataş'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Honaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2022-01-20 18:29:07



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