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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

DHA

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 21 yaralı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen limon yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 21 yolcu yaralandı, otobüs şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki 66 LV 66 plakalı limon yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar oldu. TIR'ın hasar gördüğü kazada, tonlarca limon yola saçıldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı. Kazada 21 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, otobüs şoförü Mukadder Balkın'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri Balkın'ın cansız bedenini hasar gören otobüsten çıkartmak için çalışma başlattı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bozkurt Ramazan ÇETİN
2022-01-21 06:08:15

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