Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Amacımız bedenen, ruhen sağlıklı ve üretken gençler yetiştirmek”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü 20212022 EğitimÖğretim Yılı Birinci Dönem Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının amacı bedenen, ruhen sağlıklı ve üretken gençlerin yetiştirilmesi amacıyla her türlü şiddet ve şiddet içerikli ortamın tespitinin yapılması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü 20212022 eğitimöğretim yılı 1. Dönem Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mevlüt Şahin, Şiddet ve Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının ana başlıkları, 20212022 Eğitim öğretim yılı Denizli ili Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji Eylem Planı, Denizli Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji Eylem Planında belirtilen İldeki risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve öncelikli risk faktörlerine veya etkilerine yönelik gerekli tedbirler, okullarda kurulan şiddeti önleme ve azaltma komisyonlarının değerlendirilmesi, öğrencileri risklerden koruma, önleme ve müdahale için gerekli rehberlik hizmetlerine ilişkin mahalli hizmet içi eğitim etkinliklerinin belirlenmesi, rehber öğretmeni ya da psikolojik danışmanı olmayan okul ile kurumlara yönelik il eylem planı doğrultusunda Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılacak çalışmalar oluşturuldu.



“Amacımız bedenen, ruhen sağlıklı ve üretken gençler yetiştirmek”

Toplatının önemli olduğunu bedenen ve ruhen sağlıklı, üretken gençlerin yetiştirilmesi için her türlü ortamın tespiti yapılması gerektiğini vurgulayan Müdür Ekici; “Şiddet durumu küresel ve yerel ölçekte insanlığın en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek medyaya yansıyan haberler, gerekse kişisel gözlemlerimiz şiddet olgusunun özellikle gençliğimiz ve buna bağlı olarak toplumumuzun devamı açısından büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Komisyonumuzun amacı bedenen ve ruhen sağlıklı ve üretken gençlerimizin yetiştirilmesi amacıyla her türlü şiddet ve şiddet içerikli ortamın tespitinin yapılarak önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında gelişimsel bir anlayışla konunun ele alınması ve varsa tedbirlerin belirlenerek uygulamaya konulmasıdır. Bu bağlamda şiddet ile ilgili ilimizde okullarımız ve RAM’larımızda yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, ilimizde risk faktörlerinin ilgili aktörlerle değerlendirilmesinin yapılması için komisyon toplantımız büyük önem arz ediyor” dedi.

