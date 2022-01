Türkiye, kültür olarak Amerika’ya en çok benzeyen bir ülke

Birçok alanda çok özel çalışmaları bulunan girişimci ve melek yatırımcı Burkay Kaplan, Türkiye’de olan ilgisini, “Türkiye, kültür olarak Amerika’ya en çok benzeyen ülke. Bu nedenle Türkiye’yi çok seviyoruz” sözleriyle ifade etti.



32 ülkeden fazla ülkede iş yapan, Türkiye’ye taşınan ve çalışmalarını Türkiye’de sürdüren Kaplan, Türkiye ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Girişimci ve melek yatırımcı Burkay Kaplan “Türkiye’nin her şehri çok özel ve çok ilgi çekici. Sonuçta asırlardır devam eden bir kültüre sahibiz. Ayrıca coğrafik olarak da özel bir konumda yer aldığımızı söyleyebilirim. Ülkemizin birçok şehri dikkatleri üzerine çekse de İstanbul’un ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. İstanbul, kültür olarak Amerika’ya en fazla benzeyen şehir. Türkiye halkı; nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl mutlu olacaklarını çok iyi biliyor” ifadeleriyle Türkiye’deki yaşam ile Amerika’daki yaşamın benzerliklerini vurguladı.



Türkiye’de yaşayan insanların davranışındaki rahatlığa da değinen Burkay Kaplan, “Biliyorsunuz, Amerika’da da insanlar çok rahat. İstedikleri yaşam tarzınızı sürdürme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. İstanbul’da egede Akdeniz’in halkı da öyle. İnsanlar kendi memleketin ’de kendilerini hem rahat hissediyor hem de burada istedikleri gibi bir yaşantıya sahip olma şansı elde ediyor. Bu nedenle özellikle, Türkiye’de yaşayan kişilerin memnun olduklarını söyleyebilirim” sözleriyle burada yaşayanların, yaşamlarından memnun olduklarının altını özellikle çizdi.



“Türkiye hem kendim hem ailem için her anlamda çok özel bir ülke”

Türkiye’nin her zaman kendisi ve ailesinin ilgisini çeken bir ülke olduğunu ifade eden Kaplan, Türkiye’ye konusundaki değerlendirmelerini “Açıkçası Türk halkı, örf ve adetlerine sadık olmaları her zaman hem ailemin hem de benim ilgimi çekiyordu. Biz de Türkiye’nin kültürel yapısının Amerika’nın kültürüne benzediğini düşünüyoruz. İki tarafta da ilgi çeken bir rahatlık var.

Bu rahatlık, insanların kendilerini çok daha keyifli hissetmesini sağlıyor. Kim nasıl yaşamak istiyorsa o şekilde yaşıyor. İnsanlar mutlu olacakları konuları belirleyebilir, böylelikle yaşantılarını istedikleri şekilde yönlendiriyor. Bunların her biri benim için çok önemli. Çünkü istiyorum ki herkes istediği yaşam tarzına uygun bir yaşantı içerisinde olsun. Ailemin de Türkiye’nin bu çok özel şehrini beğenmesinin de temel sebebinin rahatlık olduğunu söyleyebilirim. Abim bile bu nedenle İzmir’de yaşıyor” ifadeleriyle sonlandırdı.

