Buldan ile Kocaeli arasında köprüler kuruldu

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Kocaeli Ticaret Odası ile Buldan Ticaret Odası arasında tekstil sektöründe işbirliğinin ele alındığı ziyaret gerçekleştirildi.



Buldan Ticaret Odasını ziyaret eden Kocaeli Ticaret Odası Tekstil Meslek Komitesi, yapılacak işbirliği ile iç ve dış piyasada adını duyurmuş Buldan tekstili hakkında bilgiler aldı.

Buldan Ticaret Odasında Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Meclis üyesi Ahmet Turan Bilgin ve Genel Sekreter Ayhan Emirdağ ile bir araya gelen Kocaeli Ticaret Odası Tekstil Meslek Komitesi Başkanı Murat Uzar, Komite Başkan Yardımcısı İrfan Öge, Katip Üye Sema Kalafat, Meclis Üyesi Murat Gökçe, Komite Üyesi Fatih Aslan arasında yapılan görüşmelerde, Buldan Ticaret Odası tarafından kazandırılan coğrafi işaret patentli Buldan Bezi ve Buldan tekstil ürün çeşitleri, iç ve dış piyasalara satışı, e ticaretteki artışları konuları ele alınarak, işbirliği ile yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.



Kocaeli Ticaret Odası heyeti daha sonra Buldan’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar ziyaret edilerek, ürünler hakkında bilgiler aldı.

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