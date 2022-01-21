Kızılcabölükspor'a amatör takviye

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DENİZLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Mustafa Kemalpaşa Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ersin Aktoğa ile sözleşme imzaladı. Bayrampaşa Tunaspor, İzmirspor, Yalova Kadıköyspor ve Mazıdağı Fosfat FK kulüplerinde de görev alan 23 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 8 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-21 11:08:46



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