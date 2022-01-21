Denizli’de 188 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Türkiye'de 20212022 eğitim öğretim dönemi 1. yarıyılın sona ermesiyle Denizli'de 188 bin 5 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Merkezefendi ilçesi Hilmi Özcan Anadolu Lisesi ve Şehit Burak Erten İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Hilmi Özcan Anadolu Lisesi ve Şehit Burak Erten İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenlerine; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrenciler ve veliler katıldı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Valimiz Ali Fuat Atik, 6 Eylül’de okulların açılmasından bu yana gösterdikleri gayretlerin karşılığı olan karneleri öğrencilere dağıttı. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Vali Atik, yarıyıl tatilini verimli bir şekilde ve dinlenerek geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Her iki okulda öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Atik, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenleri de tebrik etti. İl genelinde 793 resmi ve özel eğitim kurumundaki 10 bin 226 derslikte eğitim öğretim gören 188 bin 5 öğrenci ile 15 bin 297 öğretmen 20212022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı.

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