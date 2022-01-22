Konferans salonuna hayırseverlerin ismi verildi

PAÜ Kale MYO Konferans Salonu’na, binanın bulunduğu arsayı bağışlayan hayırseverlerin ismi verildi. SıdıkaBekir Sıtkı Özsoy ismi ile anılacak olan konferans salonunun tabelasını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve hayırsever Hümayla Özcan Soylu birlikte astılar.



Kale Meslek Yüksekokulu (Kale MYO)’da, konferans salonuna, hizmet binasının bulunduğu arsayı hibe eden hayırseverler Hümayla Özcan Soylu ve Kevser Nilgün Ulubaşoğlu aileleri Sıdıka ve Bekir Sıtkı Özsoy’un ismi verildi. SıdıkaBekir Sıtkı Özsoy Konferans Salonu’nda düzenlenen tören ile hayırseverler; Hümayla Özcan Soylu ve Kevser Nilgün Ulubaşoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, öğretim elemanları ve bağışçılar ile aileleri katıldı.



Rektör Kutluhan: “İlçelerimiz, yüksekokullarımıza sahip çıkıyor”

Tören, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve hayırsever Hümayla Özcan Soylu tarafından konferans salonunun tabelasının asılması ile başladı. Ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarına; ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri ve ilçede yaşayan tüm kesimlerin sahip çıktığını ve ellerinden gelen tüm desteği özverili bir şekilde verdiklerini dile getirirken, sundukları katkıdan dolayı tüm meslek yüksekokulları adına teşekkürlerini iletti. Bu hayırlarla birlikte, bu okullardan mezun olacak öğrencilerin bilime, ülkeye ve insanlığa faydalı işler yapmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kale MYO’nun bulunduğu araziyi bağışlayan hayırseverlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında şunları söyledi: “İnşallah bu hizmetlerin sevapları, buna vesile olan hayırseverlerimize yazılır. Pamukkale Üniversitesi, değişen misyonu ve değişen vizyonu ile yeni bir bakış açısı getirdi. Daha önce, ilçelerde okullara ne gerek var düşüncesi oluyordu. Ancak ben, ilçeleri gezdim. Hangi okullarda, hangi programların açılabileceğine toplantılarda karar verdik. Kale Meslek Yüksekokulumuz, çok şanslı bir okul. Müdürümüz sanat tarihi öğretim üyesi ve aynı zamanda Eksi Kale’de kazı başkanı. Kale’ye çok sık gelen bir hocamız, Okulumuzun müdürlüğünü yapıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.