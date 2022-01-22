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Büyükşehrin ateş savaşçıları şehre güven veriyor Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 6 bin 664 olaya müdahale etti Başkan Zolan: “Büyükşehir İtfaiye her zaman göreve hazır”

İHA

Büyükşehrin ateş savaşçıları şehre güven veriyor Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 6 bin 664 olaya müdahale etti Başkan Zolan: “Büyükşehir İtfaiye her zaman göreve hazır”

Denizli'de geçen yıl 4 bin 140 yangında vatandaşların imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2 bin 5 kurtarma operasyonu ve 519 trafik kazası olmak üzere toplamda 6 bin 664 olaya müdahale etti. Büyükşehir İtfaiye geçen yıl Denizli ile birlikte Antalya ve Muğla’da yaşanan orman yangınlarında gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu.

Modern araç, ekipman ve personeli ile Türkiye’nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılında yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden 7/24 Denizli merkez ve 19 ilçedeki 42 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz yıl 4 bin 140 yangına müdahale etti. Ayrıca 2 bin 5 kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri 519’u trafik kazası olmak üzere toplam 6 bin 664 olaya müdahalede önemli rol oynadı. Geçen yıl meydana gelen Denizli ile birlikte Antalya ve Muğla’da yaşanan orman yangınlarına da müdahale eden Büyükşehir İtfaiye, bölgede sürdürülen söndürme ve soğutma çalışmalarında da başrol oynadı. Orman yangınlarını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi. Bunların yanında su altı arama kurtarma ekipleri ile 4 ayrı vakaya müdahalede bulunan Büyükşehir İtfaiye, Kovid19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderme çalışmalarına katıldı.

44 bin 500 kişiye yangın eğitimi
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 44 bin 500 kişiye yangın eğitimi verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir İtfaiyesi, kentteki 964 işyerini de muhtemel yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi. Hizmet içi eğitim çalışmalarına da önem veren itfaiye, bünyesinde yer alan personele teorik ve pratik olmak üzere toplamda 140 saatlik eğitimle her daim göreve hazır hale getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, itfaiye ekiplerinin vatandaşların can ve malını korumak için19 ilçede 616 mahallede 7 gün 24 saat nöbet tuttuğunu söyledi. Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir İtfaiyesi her zaman göreve hazır, bayram, hafta sonu, tatil demeden 365 gün milletimizin hizmetindedir. Vatandaşımızın başı sıkıştığında, bir afet, olumsuzluk olduğunda arkadaşlarımız Hızır gibi vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyor. Allah’ım onların yokluğunu göstermesin” dedi.

Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin geçen yıl yaşanan orman yangınlarında başarılı performansıyla göz doldurduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin kendi canları pahasına görevlerini ifa etmeye çalışan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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