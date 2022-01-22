Çiftçinin ekmeğine göz diken hırsızlar yakalandı Hırsızlar çiftçilerin malzemesini çalarken yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 59 metre bağ direğini ve demir merdivenini çalmaya çalışan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bölmekaya Mahallesinde M.Ö. ve M.Y. isimli şüphelileri piyasa değeri 3 bin 500 TL olan 59 adet bağ direğini ve 4 metrelik demir merdiveni çalarken suçüstü yakaladı. Jandarmayı karşılarında gören şüpheliler türlü türlü bahane üretse de ekipler tarafından karakola götürüldü. Şüphelilerin verdiği ifade de ise, başka mahalledeki bağ direklerini de çalmayı planladıkları öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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