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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Çameli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çameli ilçesinde 15 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçe beyaza bürünürken kar kalınlığı 18 santimetre, yüksek rakımlı mahallelerde ise 40 santimetre olarak ölçüldü.

Çameli ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışının devam etmesi bekleniyor. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 18 santimetre olarak görüldüğü yerlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda vatandaşlar yolda kalan araçların yardımına koştu. İlçe de yaşayan bazı vatandaşların ise kartopu oynadığı ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkarttı.

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