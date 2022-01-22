Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Gaziantep Basketbol: 64-80

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Polat Parlak (xx), Tolga Edis (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Hollowell (xxx) 21 , Emircan (x) 2, Serkan (xx), Hakan (x) 2, Thomas (x) 3, Upson (xx) 9, Lucas (xx) 9, Lomazs (xx) 6, Sestina (xx) 11

GAZİANTEP BASKETBOL: Robinson (xx) 6, Peterson (xxx) 20, İsmail Cem (xx) 5, Gulley (xxx) 13, Dusan (xx), Orhan (xx) 2, Leon Harun (xx), Kaba (xxx) 21, Doyle (xx) 13, Ahmet Furkan (xx)

1. PERİYOT: 19-22

İLK YARI: 35-37

3. PERİYOT: 50-6ING Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Gaziantep Basketbol'a da yenildi: 64-80. Konuk takım maçın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamladı. İkinci yarı çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, Gaziantep Basketbol devreyi 37-35 üstünlükle geçti. Üçüncü periyotta farkı açan konuk takım finale 62-50'lik avantajla girerken, müsabakayı da 16 sayı farkla galip tamamladı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2022-01-22 17:39:01



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