Fatih Tekke: “Zorunluluklarımız var, biz asla pes etmeyeceğiz” Mustafa Dalcı: “Oyuncularımın hepsi içerde ciddi bir karakter ve mücadele gösterdi”

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ankaragücü karşılaşmasında 21 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Fatih Tekke ve Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.



Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Denizlispor, sarılacivertlilere 21’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Fatih Tekke, “Son dakika golü ile mağlup olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Fırsatları yakaladık. Olumlu taraflarımız vardı fakat olumsuz olan taraflarımız da vardı. En büyük hatamız, rakibimizin en güçlü tarafı olan duran top pozisyonlarını kullandırmaktı. Korner sayısı ve serbest vuruş sayısı çok fazlaydı. Bunların bazıları hakemden kaynaklı olabilir fakat bizim rakibimiz üzerinde en çok çalıştığımız duran top pozisyonlarıydı. Ankaragücü maçının olumlu yanının eksiklerin 45 oyuncuya inmesi. Önümüzdeki arada eksik oyunculardan bir, ikisi dönebilirse bizim için çok iyi. Bugün ilk on birde başlayan oyuncuların bir, ikisi antrenman eksiği olan oyuncular. Zorunluluklarımız var, biz asla pes etmeyeceğiz, önümüzde çok fazla maç var. Kazanma ve bunu seriye bağlamaya ihtiyacımız var. Bu haftaki arayı iyi değerlendirip içeride oynayacağımız maça hazırlanmamız lazım” açıklamasında bulundu.



“Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum”

Tekke’nin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Mustafa Dalcı, “Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncularım maçı baştan sona çok istedi. Sonuç olarak 90 dakikanın sonunda galibiyeti aldık. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Rakip takımın oyun sisteminin bu şekilde olacağını biliyorduk. Dolayısıyla buna göre stratejimizi belirlemiştik. Bu hava şartlarında bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadığını düşünüyorum. Oyuncularımın hepsi içerde ciddi bir karakter ve mücadele gösterdi. Oyunun tamamen hakimiydik. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Hasta ve sakat oyuncuların olduğunun altını çizen Dalcı, Chahechouhe‘nun maç kadrosunda olduğunu ve oynayamayacak bir rahatsızlığı olduğu için maç kadrosundan çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Dalcı bu haftaki arada eksik oyuncularında Gençlerbirliği maçına yetişeceğini aktardı.

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