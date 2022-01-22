Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli Yoğun kar yağışı bir çok noktayı felç etti

Denizli’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Antalya karayolu, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlara kapatıldı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, beraberinde ise kazaları getirdi.



Denizli’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar, kent merkezini adeta beyaza bürüdü. Karın tadını çocuklar yaşasa da, mesai çıkışı hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Şehir merkezinin bir çok noktasında maddi ve yaralamalı kazaları beraberinde getiren kar, bazı yolları ise ulaşıma kapattı. DenizliAntalya Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin yoğun uğraşı sonucu yollar açılarak geçişler sağlanmaya başladı. Şahin Tepesi Mevkii’nde bekleyen polis ekipleri araçların da kar lastiği ve zincir bulunan sürücülere geçiş hakkı verirken, hazırlıksız olan sürücüler ise geri gönderildi. Bir çok noktada kalan sürücüleri imdadına yetişen seyyar zincir satıcıları ise vatandaşlara yoğun kar yağışının altında imkan sağladı. Ekipler yolların kapanmaması için hummalı çalışmalara devam ediyor.



"Yaklaşık 100 tane araca zincir taktık"

Yoğun kar yağışının etkili olduğu alanda bulunan ve hazırlıksız yakalanan sürücülere imkan sağlayan zincir satıcısı Bekir Yılmaz, "Kar yağışı herkes tarafından bekleniyordu. Şuanda bu yoldan bırakmıyorlar ve zincirsiz araçları geri gönderiyorlar. Yaklaşık 100 tane araca zincir taktık. En güzeli sürücüler zorunlu olmadan yukarı çıkmazsa daha iyi olur" dedi.

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