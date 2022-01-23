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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coşan; “Ne olacak bu Buldan’ın hali”

İHA

Buldan Kent Konseyi Başkanı Hasan Coşan, "Ne olacak bu Buldan'ın hali, herkes sorumluluktan kaçıyor, karar verici ve uygulayıcıları göreve davet ediyorum" dedi.

Coşan; “Ne olacak bu Buldan’ın hali”

Buldan Kent Konseyi Başkanı Hasan Coşan, “Ne olacak bu Buldan’ın hali, herkes sorumluluktan kaçıyor, karar verici ve uygulayıcıları göreve davet ediyorum” dedi.
Buldan’da uzun dönemdir açıkladıkları sorunlarla ilgili halen bir adım atılmadığını iddia eden Buldan Kent Konseyi Başkanı Hasan Coşan, yetkilileri göreve davet etti. Başkan Coşan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ne olacak bu Buldan’ımızın hali. Bütün yetkili idari amirlerini göreve davet ediyorum.
Kent konseyi olarak daha önce dile getirdiğimiz Akçeşme’ye inen yol kazalara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Bu yolun karayollarından talep edilerek Belediyeye geçmesi gerektiğini, Garaj çıkışı ve Akın Lisesi önü, Pehlivan kavşağı gibi yerlerin öncelikle hız kesici konması gerektiğini ve kaygan asfaltın tırtıl yapılması gerektiğini gibi taleplerimiz oldu. Maalesef ki herkes sorumluluktan kaçıp, topu taca atıyor. Bugün geldiğimiz nokta, onlarca aracın kaza yapıp, maddi hasara uğrayarak milli servetin heba olması noktasıdır. İş işten geçtikten sonra yollar kumlanmaya başlıyor. Zamanında alınmadık tedbirlerin sonucu ileride daha kötü sonuç doğurabilecek hatta ölümlere sebep olabilecektir.
Şunu bilin ki Buldan sahipsiz değildir. Karar verici ve uygulayıcıları Buldan halkı adına göreve davet ediyoruz”

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