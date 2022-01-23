Merkezefendi'de düşüş sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldığı dönemde 8 oyuncusu koronavirüse yakalanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, virüs vakaları sonrası çıktığı 3 maçı kaybetti. Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nden sonra Gaziantep Basketbol'a da 80-64 yenilen Denizli temsilcisi, evinde art arda iki maçtan da boynu bükük ayrıldı. Ligde 17 maçta 5 galibiyetle alt sıralarla bağını koparamayan Merkezefendi'ne Antrenör Zafer Aktaş, hücumda dış atışlardaki kötü yüzdeleriyle mağlup olduklarını, haftaya Semt77 Yalovaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-23 11:38:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.