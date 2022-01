Ağır kış koşullarında sokak hayvanları unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, ağır kış koşullarında sokak hayvanlarını da unutmuyor.



Denizli’de beklenen kar yağışına karşı tüm önlemlerini alarak yollarda karla mücadele çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için de tedbir aldı. Bu kapsamda beyaz örtü ile kaplanan kentte can dostlar için besleme çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan besleme çalışmalarının yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi de acil durumlar için ekiplerini hazır da tutuyor.



Topyekün mücadele

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, karla mücadele çalışmalarının kent genelinde topyekün sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda can dostlar için de besleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Allah'ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın da bu soğuk günlerde evlerinin önüne bir kap su ve mama koymaları bizleri de mutlu edecektir” dedi.

