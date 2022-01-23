Ormanda bakım ve üretimler kar kış devam ediyor

Denizli Orman İşletme Müdürlüğü’nde kar kış demeden bakım ve üretim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Denizli Orman İşletme Şefliğinin sorumluğundaki 2014 yılında gençleştirme faaliyetlerine başlanan sahalarda, biyolojik bağımsızlığını kazanmış, homojen dağılımda ve sağlıklı fertler elde edilmiş olup üzerinde bulunan tohum ağaçların, gençliğe zarar vermeden çıkarılma çalışmaları kar üzerinde silvikültür tekniğine uygun olarak yapılıyor. Orman sahasındaki bakım ve üretim faaliyetleri, kar kış demeden bakım ve üretim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

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