Kızılcabölükspor - Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

DENİZLİ, (DHA)STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Fatih Deveci (xx), Gökmen Çambel (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xxx) Fatih (xx), Ali (xxx), Yunus Emre (xx), Alpay (xxx), Furkan (x) (Dk. 88 Kaan), Mehmet Akif (xxx), Özgür (x) (Dk. 69 Berke x), Vedat (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk. 75 Behiç x), İdris (xx)
HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK: Eren Yılmaz (x) Fatih Kıran (xx), Eren Cankılıç (x) (Dk. 75 Ertan x), Ferhat (xx), Cuma (xx), Ekrem (x) (Dk. 90 Kadir), Ahmet (x), İbrahim (xx), Kaan (xx), Ömer Faruk (x), İlhan (x) (Dk. 80 Fatih Kızılay)
GOL: Dk. 90 (Pen.) Mehmet Akif (Kızılcabölükspor)
SARI KART: İdris (Kızııcabölükspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Kızılcabölükspor evinde Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK'yı son dakikada attığı golle yenmeyi başardı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90'ıncı dakikasında penaltı kazanan Kızılcabölükspor, Mehmet Akif'in golüyle kritik 3 puana uzandı. Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 10 karşılaşmaya çıkaran Ege ekibi 21 puana yükselerek düşme potasının bir sıra üzerinde yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-01-23 15:03:35
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