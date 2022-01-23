Denizli'de hamile ve engelli personele 'kar' izni



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personelin pazartesi günü idari izinli sayılacağını açıkladı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-23 16:42:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.