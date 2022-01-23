Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DOĞRU Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptığı uyuşturucu operasyonunda DYP İl Başkanı Murat Aydın'ı evinde gözaltına aldı. İddiaya göre, yapılan aramada 5 fişek metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-23 18:27:39
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