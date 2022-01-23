Meteorolojiden Denizlili çiftçilere zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren 4 gün boyunca Denizli ili genelinde zirai don beklendiğini belirterek, üreticileri önlem almaları konusunda uyardı.



Ülke genelinde birçok şehirde etkili olan kar yağışı beraberinde soğuk havaları da getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre önümüzde ki 4 gün birçok şehirde zirai don olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Denizli’de bugün akşam saatlerinden itibaren, 26 Ocak Çarşamba gününe kadar zirai don beklendiği bildirildi. Açıklamada, zirai donun 4 gün boyunca kenttin iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli olacağı ifade edilerek, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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