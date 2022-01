85 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi Okuma yazma bilmeyen 85'lik kadın Kur'an okumayı öğrendi

Denizli’de okuma yazması olmayan 85 yaşındaki kadın üç ayda Kur'an ı Kerim okumayı öğrendi. Kur'an Kursu’nun en yaşlı öğrencisinin Kur'an ı Kerim öğrenmesi nedeniyle ilçe müftüsünün katılımıyla pasta kesildi.



Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kemal Özdemir Kur'an Kursu nun en yaşlı öğrencisi okuma yazma bilmeyen beş çocuk, sekiz torun sahibi Sebahat Özkaya, üç ayda Kur an ı Kerim i yüzünden okumayı öğrendi. İlçe müftülüğüne bağlı Kur'an Kursu’nda hocaların yardımıyla Kur'anı Kerim okumayı öğrenen Özkaya, için Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet’in katılımıyla pasta kesildi. Okuma yazma bilmediğini, bastonuyla Kur'an Kursu’na devam ettiğini anlatan Sebahat Özkaya, “Sekiz. torunum ve beş çocuğum var. Kendim üç ayda kursa gelip öğrendim. Kur'an ı Kerim i hiç bilmiyordum. Kursta bulunan hocam bana öğretti. Kurstaki hocalarımın sayesinde her gün Kur'an ı Kerimi okumak için buraya geldim. Üç ay içinde Kur'an ı Kerimi okumaya yeni geçtim. Sonra kalp damarlarım tıkalı olduğu için zor geliyorum. Gece gündüz öğrenmek için çalışarak bu seviyeye geldim. Gecelerden ziyade okumayı kursta öğrendim. Kur'an Kerim kursu evime yakın olduğu için burayı tercih ettim" dedi.



En yaşlı kursiyer

85 yaşında okuma yazma bilmemesine rağmen Kur'an ı Kerim okumayı öğrenen Sabahat Özkaya’nın kursun en yaşlı öğrencisi olduğunu belirten Kur'an Kursu Hocası Yasemin Uğur, “Her gün dört saat bizimle beraber oluyor. Evi de kurs yerine yakın. Ama yaşlı ve yürüme zorluğu olduğu için evinden buraya gelmesi yarım saat sürüyor. Kursumuza geldi, evinde öğretini yok. Bir de okuma ve yazması yok. Üç ay içinden kendi gayreti ve emeği ile Kur an ı Kerimi öğrendi. Teyzemiz zeki bir hanımefendi olduğu için öğrenmesi zor olmadı. Emek verdik, biraz emek olmadan olmuyor. Biraz o biraz biz gayret ettik. Ders öncesi de sonrası da çalışıyoruz. Öyle de devam ediyor" ifadelerini kullandı.



“Okuma yazma bilmeyen teyzemizin Kur an ı Kerime geçti"

İlçedeki Kur'an Kurslarına ilginin yüksek olduğunu, açılan kurslarda her yaştan kursiyerin bulunduğunu anlatan Merkezefendi Müftüsü Talat Özmet, “Okuma yazma bilmeyen teyzemizin Kur an ı Kerime geçmesinden dolayı bunun pastasını kesmek için buraya geldik. Görüldüğü gibi bu yaşına rağmen azimle Kur'an Kursuna devam etti. Kur anı Kerim e geçmeyi başardı. Biz 85 yaşındaki annemiz içinde ruhuyla ve bütün benliğiyle okumuş gibi değerlendiriyoruz” diye konuştu.

