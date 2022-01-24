Denizli AK Parti, 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile Kabaş'ın hakaretlerine gülümseyen Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.



AK Parti teşkilatları, bugün 81 ilde adliyelere başvurarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile Kabaş'ın hakaretlerine gülümseyen Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve bazı il yöneticileri, sabah adliyeye giderek suç duyurusu dilekçelerini savcılığa teslim etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sergilenen tavırları kınayan İl Başkanı Yücel Güngör, “CHP'nin adeta yayın organı haline gelen sistematik olarak partimize, Genel Başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir” dedi.



“Bu meselenin takipçisiyiz”

“Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir" diyen Güngör, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye’nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz”

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