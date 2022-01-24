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Denizli’de çeşitli suçlardan yakalanan 150 şüpheliden 83'ü tutuklandı

İHA

Denizli’de çeşitli suçlardan yakalanan 150 şüpheliden 83'ü tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 48 bin 878 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 83 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 150 şüpheli yakalandı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 17 ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 48 bin 878 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 83 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 150 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet bıçak, 32 adet fişek, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet çalıntı akü, dolandırıcılık şüphelisinin yakalanması ile elde edilen 8 bin 600 TL para ve 2 adet çeyrek altın, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen bin 550 TL para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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