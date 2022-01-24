Kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 TL idari para cezası Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında 3 apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 665 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonlarında tombala oynayan 14 kişiye idari para cezası, 3 apart yetkilisine ise 53 bin 564 TL idari para cezası uygulandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 665 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 873 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde 2 farklı dernek lokalinde derneğe olmayan kişilerin olduğu tespit edildi. Kumar operasyonlarında 3 farklı adreste kumar ve tombala oynayan 14 kişiye 25 bin 466 TL idari yaptırım uygulanırken, 4 kişiye ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.



3 apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası

Bir kahvehanede yapılan kontrollerde, kapalı olması gereken saatte açık bulunduğu tespit edilmiş ve gerekli idari işlem yapıldı. Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 6 ayrı adreste bulunan toplam 62 apart dairesi kontrol edilmiş 3 apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası uygulandı.

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