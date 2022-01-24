Denizli’de DEAŞ ve FETÖ operasyonu

Denizli’de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli tutuklanırken, DEAŞ operasyonunda ise Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet yürüten 1 kişi yakalandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile polis ekipleri FETÖ/PDY ve İl Geneli DEAŞ Silahlı Terör örgütüne yönelik icraatlar yaptı. Yapılan operasyonda “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. “DEAŞ Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak Suriye ülkesinde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve Denizli’de ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.

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