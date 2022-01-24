Kaçakçılara polis engeli

Denizli’de tütün, alkol ve sahte para operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçakçıların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yapılan 3 ayrı operasyonlar kapsamında “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarından adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan operasyon ve aramada; 33 bin 200 adet kaçak makaron, 27 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 36 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.



Denizli genelinde alışveriş esnasında sahte parayı piyasaya sürerek “Parada Sahtecilik” suçunu işleyen şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. “Parada Sahtecilik” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyon ve aramada 43 adet 50 TL’lik sahte banknot para ele geçirildi.

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