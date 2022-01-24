Kaçakçılara polis engeli

Denizli’de tütün, alkol ve sahte para operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçakçıların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yapılan 3 ayrı operasyonlar kapsamında “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” yapan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçlarından adli makamlarca işlem yapıldı.
Yapılan operasyon ve aramada; 33 bin 200 adet kaçak makaron, 27 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 36 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.
Denizli genelinde alışveriş esnasında sahte parayı piyasaya sürerek “Parada Sahtecilik” suçunu işleyen şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. “Parada Sahtecilik” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyon ve aramada 43 adet 50 TL’lik sahte banknot para ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.