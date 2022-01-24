Hamile ve engelli personellere 2 gün idari izin

Denizli’de olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellerin, 25 ile 26 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı.



Denizli Valiliği kar yağışı ile birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellere iki gün idari izinli sayılacağını belirtti. Yapılan açıklamada; “Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 2526 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günü (2 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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