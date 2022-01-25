Denizli kent merkezinde kar kalındığı 10 santimetreyi aştı Geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, geceden bu yana kent merkezini de etkisi altına aldı

Denizli’de geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, geceden bu yana kent merkezini de etkisi altına aldı. Hayatı olumsuz etkileyen kar kalındığı, uzun yıllar sonra kent merkezinde 10 santimetreyi aştı.

Ülke genelinde olduğu gibi kar yağışı, Denizli’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Denizli’de 3 gündür devam eden kar yağışı dün gece saatlerinden bu yana etkisini arttırdı. Özelikle gece saatlerinde kuvvetli yağan yağış, kenti beyaz örtüyle kaplarken, vatandaşlar da bugün beyaz bir sabaha uyandı. Sabaha kadar etkisini gösteren yağış, sokak ve caddeleri adeta beyaza bürürken, vatandaşların ise ilgi odağı oldu. Birçok vatandaşın karda yürümekte zorluk çekerken, yolda ise trafik durma noktasına geldi. Kent merkezinde kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aşan kar, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar çıktı. İl genelindeki devam eden olumsuz hava koşularına rağmen belediye ekipleri, kentin birçok noktasında karla mücadele çalışması başlattı.



“Güzel ve bereketli bir kar yağışı oldu”

Denizli’de günler öncesinden kar yağışının olacağını meteorolojinin duyurduğunu söyleyen Seyfettin Sinanezer, kentte eskisi kadar kar yağmadığını belirtti. Sinansezer, “Denizli’de eskiden çok iyi bir kar yağışı oluyordu. Genelde şehirde yapılaşma çok olduğu için bu kar yağışına etken. Bu yıl eskisi kadar olmasa da yine kar yağışı güzel. Bizler meteoroloji tarafından bir haftadır kar yağışının olacağını duyuyorduk. Gelmekte olan kar geldi. Güzel ve bereketli bir kar yağışı oldu” diye konuştu.

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