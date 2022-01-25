Denizli’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İHA

Denizli’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kar yağışına karşı teyakkuzda olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece yarısından itibaren kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yağışla mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir’in 19 ilçede sürdürdüğü karla mücadele çalışmasına 200 araç ve 450 personel katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece yarısından itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele çalışmasını sürdürüyor. Toplam 200 araç, 450 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının vatandaşların günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini canhıraş bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların bir olumsuzluk yaşamaması adına seferberlik ilan eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, başta Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gece boyu yoğun mesai yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz bir şekilde süreceği kaydedildi.

Kaldırımlar temizleniyor
Denizli Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki ana arter, cadde ve bulvarların ulaşıma elverişli olması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekiplerin yanı sıra kent merkezindeki kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’ye ait belediye otobüsleri de vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale'de mahsur kalanlara belediye yardım etti
YEREL HABERLER Pamukkale'de mahsur kalanlara belediye yardım etti
Pamukkale karla kaplandı
YEREL HABERLER Pamukkale karla kaplandı
Denizlispor arayışta
YEREL HABERLER Denizlispor arayışta
Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi Termal havuza giren turistler, kar altında yüzmenin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi Termal ...
Hayat dondu, çalışanlar yürüyerek işe gitti 40 santimetreyi aşan kar kalındığı Çameli’nde hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Hayat dondu, çalışanlar yürüyerek işe gitti 40 ...
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu Teknelerin buza saplanıp kaldığı bölgede balık ağları suyun içerisinde kaldı
YEREL HABERLER Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü ...
Denizli kent merkezinde kar kalındığı 10 santimetreyi aştı Geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, geceden bu yana kent merkezini de etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Denizli kent merkezinde kar kalındığı 10 santimetreyi ...
Çameli’de karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Çameli’de karla mücadele devam ediyor
Karda eğleneyim derken sakat kalmayın Gizli buzlanma kalıcı sakatlıkları beraberinde getirebiliyor Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra: “Ayak burkulmalarının yaşanmaması için ellerimiz yana açarak penguen yürüyüşü yaparsak yaralanmaların önüne geçmiş oluruz”
YEREL HABERLER Karda eğleneyim derken sakat kalmayın Gizli buzlanma ...
Gülümseten kardan adam hırsızlığı Fotoğraf çekildikleri kardan adamı alıp götürdüler
YEREL HABERLER Gülümseten kardan adam hırsızlığı Fotoğraf ...
Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını ...
Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını ...
Hamile ve engelli personellere 2 gün idari izin
YEREL HABERLER Hamile ve engelli personellere 2 gün idari izin
Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile ...
Kaçakçılara polis engeli
YEREL HABERLER Kaçakçılara polis engeli
Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan toplam 22 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadelede 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan toplam 22 kişi ...
Denizli'de son bir haftada 122 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son bir haftada 122 trafik kazası meydana ...
Denizli’de DEAŞ ve FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Denizli’de DEAŞ ve FETÖ operasyonu
Kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 TL idari para cezası Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında 3 apart yetkilisine 53 bin 564 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 TL idari para ...
Denizli’de çeşitli suçlardan yakalanan 150 şüpheliden 83'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de çeşitli suçlardan yakalanan 150 şüpheliden ...
Genç aşçılar madalyaları toplamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Genç aşçılar madalyaları toplamaya devam ediyor
DYP İl Başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
YEREL HABERLER DYP İl Başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Pamukkale Belediyespor haltercileri Türkiye şampiyonasında derece peşinde
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyespor haltercileri Türkiye ...
20 yıldır görmeyen gözü PAÜ Hastanesinde açıldı
YEREL HABERLER 20 yıldır görmeyen gözü PAÜ Hastanesinde açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.