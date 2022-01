Karda mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Pamukkale Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yoğun kar yağışından nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım eli uzattı. İlçe genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gece yarısından itibaren tüm ekiplerimiz sahada. Hem yollarımızı açıyoruz hem de yardım taleplerine koşuyoruz” dedi.



Tüm ülkemizi olduğu gibi Pamukkale’de de etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için Pamukkale Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile tüm belediye Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin talimatları ile teyakkuza geçti. Pamukkale Belediyesi, kış şartlarının gereksinimlerinden olan kar yağışından, 61 mahallesinin tamamında vatandaşların olumsuz etkilenmesi adına, 50’nin üzerinde araç ve 300’ün üzerinde personeliyle karla mücadelesine kar yağışıyla birlikte gece yarısından itibaren başladı. Özellikle ilçede ilk olarak tehlike arz eden bölgeler olan CankurtaranKarataş mevki, Bağbaşı Bölgesi, Pamukkale ovası ve dağ yolları ile nüfusun yoğun olduğu merkez mahallelerinde kar küreme çalışmaları ile birlikte ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları yürütüldü.



Pamukkale’de 50 araç ve 300 personel sahada

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sabahın ilk saatlerinden itibaren ekip çalışmalarını yerinde incelemek için sahaya indi. Pamukkale ilçe genelinde yürütülen çalışmalar esnasında, saha çalışanlarına kolaylıklar diledi, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Aktepe Minibüs Durağı ziyaretinde, duraktaki kediyi de unutmayarak mama desteği sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meteorolojinin bir süredir kar yağışı ile uyarılarda bulunduğu ve bunları yakından takip ettiklerini belirterek, “Tüm ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı öncesinde kendimizi bu yağışa hazırladık. Çünkü bizim bölgemiz, sadece şehir merkezinden ibaret değil. Doğu coğrafyasını, iklimini de andıran bölgemizde var” dedi.



Pamukkale belediyesi her an teyakkuzda

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, saha çalışmaları hakkında bilgi vererek, ana arterlerde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Öncelik olarak kendimize ana arterleri belirledik. Ana arterlerde büyükşehir belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Ana arterlerin yanında da mahallemizin büyük sokaklarına giriyoruz. Bunun yanında özellikle yoğunluğun fazla olduğu merkez mahallelerimizde yoğun bir çalışma var. Ara sokaklarımıza da girmeye gayret göstererek vatandaşlarımızı mağdur etmemek için büyük gayret gösteriyoruz. Hastane, sağlık ocağı, camiler ve üniversite bölgemizi öncelik olarak belirledik.” dedi. Pamukkale Belediyesi ekiplerinin, karla mücadele yanında yardım talep eden, yollarda mahsur kalan vatandaşlara da yardım etiklerini belirtti.



Pamukkale Belediyesi ekiplerinin, karla mücadele yanında yardım talep eden, yollarda mahsur kalan vatandaşlara da yardım etiklerini belirtti. Ayrıca, Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde ki kaz ve ördeklerle birlikte sokaktaki can dostları da unutmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Avni Örki, “Turistler Pamukkale’mize gelmiş. Ören yerinde de yoğun bir kar yağışı var ve turist otobüslerimiz hareket edemez hale gelmiş. Hiearapolis ve Laodikiea gibi ören yerlerimizde de çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Turistlerin mahsur kalan araçları için yollarını açtık. Gözler Mahallesi’nde sobadan zehirlenen vatandaşlarımıza ambulansın ulaşmasını sağladık. Acil durum gereği koah hastası vatandaşımızı hastaneye ulaştırdık” diye konuştu.

