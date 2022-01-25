Denizli - Muğla karayolu ulaşıma açıldı

Muğla Denizli il sınırında gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan MuğlaDenizli karayolu ekiplerinin yolda kar küreme çalışmaları sonrası tekrar ulaşıma açıldı.



Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sabah saatlerinde attıran kar yağışı sonrası Muğla’dan Denizli’ye gidiş ve geliş yönünde trafik akışı durmuştu. Menteşe Gölcük Mahallesinde sonra dağlık bölgede kar yağışı yer yer 40 santime ulaştı.

Sabah saatlerinde bazı araçların zincir takmadan yola çıkması nedeniyle Yaylasöğüt Mahallesi rampasında kar ulaşıma izin vermedi. Öğleden sonra Karayolları ekiplerinin yaklaşık 60 kilometrelik karayolunda önce kar küreme çalışması, ardından da tuzlama çalışması yapması ile önce Denizli istikametinden ulaşım açıldı.

Karayolu ekip sayısının artması ile Denizli’ye hem gidiş, hem de dönüş istikametinde kar küreme çalışmaları halen devam ederken, karayolu üzerinde tehlike arz edecek kar kütleleri temizlendi.



Karayolunda kür kereme çalışmalarına rağmen özellikle Muğla istikameti Gazeller Mahallesi rampasında ağır tonajlı yük taşıyan kamyonlar rampayı çıkmakta zorlandı. Çevre mahallelerde traktörü olan vatandaşlar yolda kalan kamyonları çekme çabaları sonuç vermedi.

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