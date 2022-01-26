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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf karı eğlenceye çevirdi

İHA

Esnaf karı eğlenceye çevirdi

– Türkiye’yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarından en fazla etkilen birisi olan Denizli’de, işleri durma noktasına gelen esnaflar kar yağışını eğlenceye çevirdi.
3 gündür kar yağışının etkisi altında olan Denizli’de, vatandaşlar sokağa çıkamayınca bazı esnaflar iş yerlerini hiç açmadı, açanlar ise gelen az sayıda müşteriyle günü kurtarmaya gayret etti. Pandemi döneminde de sıkıntılar yaşayan ama bu sıkıntıları atlatmak adına daha çok çalışan esnaflar, yoğun kar yağışı ile birlikte sıkıntı yaşasa da bu negatif durumu yine pozitif bir duruma çevirmeyi bildi.
Her zorlu koşula rağmen dükkanını açan ve müşteri bekleyen Halk Caddesi esnafı; iş olamasa da kar yağışının keyfini yaşadı. Önce güzel bir kardan kadın yapan esnaflar, daha sonra kartopu savaşı, en sonunda ise müzik eşliğinde göbek atıldı. Vatandaş ve diğer esnaflarda meslektaşlarına alkışlarla destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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