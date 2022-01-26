Denizde değil karda yüzdü

Denizli’de havanın eksi 6 dereceye düştüğü günlerde kıyafetini çıkartan adam, soğuğa aldırış etmeden çılgınca karda yüzdü.



Türkiye genelinde olumsuz hava şartları Denizli’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Geceleri 11’lere düşen hava, gündüzleri ise 6 seviyelerinde devam ederken, bir çok nokta ise adeta buz tutmuş durumda. Çoğu vatandaşın kıyafetli dahi üşüdüğü havalarda bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Soğuk havaya rağmen aldırış etmeyen bir adam, evinin önünde kıyafetlerini çıkartarak karın üzerinde yüzmeye başladı.



Son 10 yıldan bu yana en çok kar yağışı alan kentte karın tadını çılgınca yaşayan adam, ardından yuvarlanıp o anları kayıt altına aldırdı. Bir süre karda bu şekilde vakit geçiren adam, sonrasında evine giderek ısınmaya çalıştı.

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