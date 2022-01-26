Denizli'de sokak arasında snowboard ve kayak



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi karla kaplandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı.

Kar yağışı başta yüksek kesimler olmak üzere Denizli şehir merkezinde de etkili oldu. Kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ana yollar ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, sokak araları ile caddelerde kayak yaptı. Doktor Gizem Özdemir ile avukat eşi Ercan Özdemir de karla kaplı sokaklarda snowboard yaptı. Çift, kardan engeller yaparak snowboardla üzerinden atladı. Kentte gençlerden bazıları da kayak takımlarıyla sokak ve caddelerde kaydı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-26 13:05:20



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